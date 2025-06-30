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    首頁　>　生活

    港湖盃籃球賽 蔣PK職業球員

    2025/06/30 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕「第一屆港湖盃三對三籃球邀請賽」昨在新湖國小、三民國中登場，首屆舉辦就吸引六十隊報名參加，台北市長蔣萬安、議員李明賢、職籃PLG桃園璞園領航猿副領隊陳信安、盧峻翔、李家慷等實力球星受邀出席開幕儀式，蔣萬安更穿上一號球衣下場打球，為隊伍連續得分。

    李明賢表示，由於內湖南港有不少學生喜愛打籃球，無奈既有的比賽不多，因此催生港湖盃三對三籃球邀請賽，耗時籌備超過一年，堅持遵循FIBA比賽的專業規格與賽制，現階段從內湖南港開始，未來士林北投各區串連，希望能變成全市FIBA的聯盟，最終成為固定的球季。

    蔣萬安是籃球校隊出身，身穿一號球衣，與李明賢、新湖國小校長郭添財組隊，和陳信安、李家慷等專業球員下場對決，比賽最初蔣萬安似乎尚未掌握手感，連續兩球沒把握到得分機會，熟悉比賽氛圍後為隊伍連續拿下比分，最後在倒數十五秒時更一舉投下三分球，奪得勝利。

    蔣萬安一下場就被問說要不要簽約到桃園璞園領航猿，他笑稱「簽我兒子比較快」。蔣萬安表示，現在大兒子蔣得立身高一百八十一公分，已經比自己還要高，今年過年父子鬥牛時，快要打不過他「一直蓋我火鍋」，最後還被大兒子笑說「爸爸我是穿拖鞋在跟你比賽」，明年再辦港湖盃一定會叫他來參加。

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