夢幻滑水道吸客 台北親水節爆滿

公館自來水園區登場的「台北親水節」，昨天吸引許多人潮。 （台北自來水事業處提供）

2025/06/30 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕明天進入七月，氣象預報今日起水氣略減，各地「熱如盛夏」，有挑戰今年高溫的機率；盛夏玩水必不可少，台北市區除游泳池，最受歡迎的三大親子戲水熱點，首推公館自來水園區甫登場的「台北親水節」，溜滑梯、滑水道，無一不是小朋友最愛；此外，免費的大佳河濱公園、百齡左岸小蟹戲水區，七月起天天開放玩水，也是涼快消暑的戶外選擇。

特置冰淇淋、螃蟹滑水道高6.5公尺

每年的「台北親水節」都受不少家長、孩童期待，六月廿八日開幕至八月卅一日止；開幕首日受免費吸引，園區湧入一萬二六一○人次；昨第二天恢復正常收費，全票八十元、優待票四十元，除了玩水，也可以探訪「自來水博物館」，或預約導覽「觀音山蓄水池」，台北市自來水事業處統計，第二天約有四千五百人入場。

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大佳河濱、百齡左岸戲水區 7月起天天開放

水處表示，七月十三日前，特別設置兩大滑水道，高達六．五公尺，分別為繽紛夢幻的冰淇淋滑水道，以及讓大人小孩都瘋狂的螃蟹滑水道，會讓民眾滑到不想回家。

另外，八月一日至十日的週末假日，將邀請原住民團體演出，出示原住民族身分或穿戴原民元素裝飾，可免費入園；父親節當天，兩位陪小孩入園的家長可免費。八月十七日限定親子體驗團，導覽自來水博物館，還有觀音山蓄水池，值得一探究竟。

而多年來一直深受親子喜愛的「大佳河濱公園戲水區」，今年度加碼開放「百齡左岸小蟹戲水區」，增加親子戲水選擇；兩處已在端午節連假後開放假日戲水，七月起至八月，兩處戲水區將天天開放玩水，還會不定時噴水，增加不少戲水樂趣。

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