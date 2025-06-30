中部8罷團志工 中興新村快閃宣講

中部四縣市八個罷團齊聚南投宣講 。（記者張協昇攝）

2025/06/30 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免行動即將進入三階投票，中部八個罷團昨齊聚中興新村快閃宣講，退役空軍飛官「鷹爸」徐柏岳也現身助講，他表示，此次大罷免行動之所以有許多深藍人士參與，主要是無法接受藍委舔共賣台，希望透過罷免捍衛台灣的民主自由。

鷹爸：罷掉舔共賣台藍委

本身在南投水里出生、曾就讀南崗國中的徐柏岳，昨表明自己是深藍背景，強調這次大罷免行動，並不是像藍營所說的六十％民意被四十％民意所反制，其實這六十％民意是希望他們選出來的立委能監督制衡民進黨政府，讓台灣更好，但並不希望他們出賣台灣，所以這次罷團送件達成率高，是因為有許多深藍人士的覺醒。

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徐柏岳認為，大罷免是一場持續性長期抗戰的行動，期盼罷團志工這股熱血能持續到罷免結束，甚至延續到明年的縣市長及鄉鎮市長選舉，他也非常鼓勵志工們站出來選里長，一併把舔共賣台的里長換掉，因為台灣要真正民主自由還有一段路要走，目前正經歷一場更細膩的民主功課。

此外，徐柏岳昨也為罷團志工上課，課程主題是「用猶太人思維，破解統戰手法」。徐柏岳指出，他在參與罷免過程，發現罷團仍普遍停留在大中華文化思維，希望罷團志工能參考猶太人思維，像猶太人在這次保家衛國的戰爭中，敵我意識及民主自由觀念非常堅定，這是台灣人欠缺的思維上的力量。

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