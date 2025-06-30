6藍委全罷 牽動市長、總統選舉

2025/06/30 05:30

記者唐在馨／特稿

國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔以及江啟臣的罷免案已全部完成補件，這也意味繼確定七月二十六日進行罷免三階投票的廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪後，台中六區藍委全數進入罷免考驗，六人中有新科當選，被視為市長盧秀燕子弟兵，也有深耕基層多時，原中縣派系要角，更有要挑戰下屆市長的現任立院副院長，罷免成功的席次不但影響是否能改變國會，也直接影響下屆市長、議員選舉，更進一步形成盧挑戰總統的考驗。

立法院藍白荒腔走板、毀憲亂政而形成的公民全台大罷免，隨著六區陸續完成一階、二階連署，市區廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪以超高份數邁入三階，被藍綠民代評估基層實力雄厚的江啟臣、顏寬恒及楊瓊瓔也都完成補件，如無意外，將邁入三階，換言之，從現在開始，不僅是公民崛起要罷免不適任立委，更是藍綠版圖進入是否重新洗牌的新競爭。

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可以預見，從盧秀燕連日來政治味十足的發言，加上藍營基層密集的座談會，藍營準備動員同溫層出來投不同意罷免，反觀民進黨全黨上下明顯與公民團體分進合擊，希望一鼓作氣讓台中六罷全壘打，而最後的結果不但會影響未來國會席次的變化，甚至牽動下屆市長乃至總統的選舉，兩邊都不敢掉以輕心，勝負則決定在選民的手中。

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