台中罷6藍委 二階補件全部完成

市議員何文海（右二）在市場宣傳大罷免投同意票。（ 何文海提供）

2025/06/30 05:30

三階同意票門檻 預估顏75700票、楊65065票、江52650票

〔記者歐素美、陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台中市第八選區罷團昨天下午成功補件，全國卅一區二階罷免宣告成功。其中，中二選區罷免藍委顏寬恒，三階罷免同意票預估要七萬五七○○票以上、中三選區罷免楊瓊瓔要六萬五○六五票以上，中八選區罷免江啟臣要五萬二六五○票以上，且同意罷免要大於不同意才能過關。

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2、3、8選區 投票日未確定

台中市罷免第二、三、四、五、六、八選區國民黨立委，在罷團努力下，二階皆完成送件或補件。其中，四、五、六區確定七月廿六日投票，二、三、八區分別於前天及昨天完成補件，罷免投票日尚未確定，由中選會決定，而罷免三階投票，各區同意票數要多少才會罷免成功，備受關注。

根據《公職人員選舉罷免法》第九十條規定，罷免案通過須同時符合二個條件：即有效同意票大於不同意票，以及同意票數必須達到該選區選舉人總數的廿五％以上。

罷團預估，二區罷免顏寬恒至少需七萬五七○○票以上、三區楊瓊瓔需六萬五○六五票以上、四區廖偉翔最少要有八萬二三○二票、五區黃健豪需九萬○八○七票以上、六區羅廷瑋需有六萬八三四二票以上、八區江啟臣需五萬二六五○票以上，且「同意」票要大於「不同意」才能罷免成功。

何文海市場催票 曾朝榮北屯開講

中二、三、八選區的罷團表示，因二階剛完成補件，先讓志工休息一下，再規劃相關宣傳活動，中六選區應會聯合造勢，也會規劃地方宣傳，全力催出同意票。

為宣傳同意罷免，市議員曾朝榮昨在北屯福德祠舉辦「罷免同意、護台是愛」宣講，邀民進黨立委蔡其昌、何欣純開講，「為台灣發聲、為正義站出來」；市議員何文海則前進南屯市場進行快閃宣講，並發放罷免扇子等小物，二人都呼籲選民在關鍵時刻不能沉默，為了台灣、為了大家的未來，每一個人都必須站出來，七月廿六日投票同意罷免，團結守護台灣。

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