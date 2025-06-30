29醫團質疑學士後醫學系擴招 反對黑箱灌水

教育部主秘林伯樵表示，為讓醫學系招生名額有共識，將於本週與衛福部共商解方。（資料照）

2025/06/30 05:30

〔記者林惠琴、楊綿傑／台北報導〕清華、中山、中興大學三校學士後醫學系明年從公費轉自費共一○五名額，醫界質疑教育部擴招。醫師公會全聯會等廿九個團體昨發出聯合聲明直指「教育部虛構名額計算邏輯、曲解制度共識，醫界全面反對醫學生招生黑箱灌水！」相關團體預計今日再開記者會表達訴求。

教部：本週與衛福部共商解方

教育部主秘林伯樵表示，為讓醫學系招生名額有共識，將於本週與衛福部共商解方。

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醫界聲明提到，三校醫學系名額原為短期公費培育計畫，不應轉化為常態自費招生，否則牽涉制度邏輯是否被顛覆、政策承諾是否遭破壞。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，應參考過去馬階醫學院設立時，從其他學校挪名額、不影響總量較合適，否則恐步上韓國年輕醫生罷工、醫學生罷課抗議的後果。

至於教育部稱每年一千三百名醫學生總量不含國防部主管的國防醫學院，醫界聲明指出，國防醫學院非額外名額，且周慶明強調，教育部過往在立法院報告也指已納國防醫學院名額，都有白紙黑字為證。

醫界聲明強調，持續與衛福部、醫學生聯合會及全國醫學教育社群共同努力，絕不接受任何形式的制度偷渡、解釋漂移或政治操作，將捍衛醫學教育體系的核心原則，維護全民醫療最後防線。

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