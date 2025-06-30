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    明起至週四 北部高溫再飆37度

    中央氣象署提醒，週二至週四將會更熱，民眾務必做好高溫防範措施。（資料照）

    中央氣象署提醒，週二至週四將會更熱，民眾務必做好高溫防範措施。（資料照）

    2025/06/30 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕各地連日高溫炎熱，昨日午後雙北地區衝破卅七度。中央氣象署提醒，週二至週四將會更熱，民眾務必做好高溫防範措施，另本週新竹以南地區、各地山區需注意午後局部短暫雷陣雨，至於熱帶系統發展趨勢預計週三之後才會比較明朗。

    昨天午後台北社子、士林、新北八里分別測得卅八．二、卅七．四、卅七度高溫，不過，社子測站所處位置地理環境特殊，僅能代表測站附近的溫度特性，氣溫監測排名時會遭到剔除。

    中央氣象署預報員林定宜表示，今日台灣吹東南風，迎風面的東南部地區、恆春半島、東部地區有雨，另新竹以南、各地山區午後有局部短暫雷陣雨，且中南部有局部較大雨勢，另各地氣溫普遍可達卅二至卅五度，大台北、台南、高雄地區有局部卅六度高溫。

    週二至週四太平洋高壓勢力增強，各地更加高溫炎熱，尤其北部地區有卅七度或以上高溫發生，但雨區縮小，僅東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，新竹以南、各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

    太平洋高壓週五逐漸減弱

    太平洋高壓將在週五至下週日期間逐漸減弱，台灣處於弱風環境，且南方的低壓帶水氣有北移趨勢，新竹以南、各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

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