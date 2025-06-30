近年7月一階過關率也下滑 醫界：與醫學系非頂尖生首選有關

每年新增領證醫師約1400人。情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

2025/06/30 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕醫師國考一階及格率下降，醫學界認為，除了重考生或持國外學歷學生等因素外，醫學系已非頂尖學生首選可能也有關；若國考過關比例持續下滑，恐影響每年進入醫院的PGY（畢業後一般醫學訓練）人力調度。

總統府健康台灣推動委員會委員、成大醫學院院長沈延盛表示，一月醫師國考一階及格率低，可能是年初多為重考生、持國外學歷應試者等，但近年七月考試及格率也降低，與醫學系已未必是頂尖學生首選多少有關，加上現在學生念書拚勁不如早期，班級上成績掉在後面的人數變多，自然影響國考。

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每年進醫院的PGY人數變少

不過，沈延盛指出，考上醫學系都是佼佼者，維持現行臨床教育嚴謹度，仍能保持服務品質。值得注意的是，當醫學生要多考幾次國考才會通過時，會造成每年進入醫院的PGY人數變少。

沈延盛指出，醫學以團隊模式進行，當PGY人數變少，本來在醫院崗位上的人就需獨力承擔更多工作，有些資深醫師負荷過重可能萌生出走念頭，造成醫院新血變少、流失變多，人力吃緊，是一連串效應。他認為要先調整評鑑制度與時俱進，改善醫療現場工作環境，讓優秀年輕人仍願意投入。

台灣醫學教育學會理事長倪衍玄認為，優秀人才分布各行各業，社會才能進步，卻也強調因涉及性命，讓醫學系能吸引優秀學生是重要的事。而衡量國考通過率時，不同背景考生應分開檢視，看起來各校及格率幾乎高於平均，但重考生等也混在一起，讓統計結果變得模糊。

衛福部醫事司司長劉越萍坦言PGY人數下滑，原以為是新冠疫情影響，但疫後仍未回升。不過，整體醫師人數並無不足。倪衍玄也認為，醫師人力挑戰是分布不均，包括地區、科別不均。

醫事司副司長劉玉菁補充，目前每年新增領證醫師約一千四百人，現正推動「健康台灣深耕計畫」，引導醫療機構打造友善職場環境，吸引投入、提升留任，並導入新興科技減輕醫療人員負擔。

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