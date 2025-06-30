醫師國考一階及格率創低 衛福部擬對策／今年1月每10人僅1人過關 將邀各醫學院討論找出癥結

醫師國考一階及格率

2025/06/30 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴、林曉雲／台北報導〕七月將迎來一波國考，而今年一月醫師國考第一階段及格率十．五％，每十名考生僅一人過關，創下近十九年新低。考選部表示，主要是應考資格調整所致，但衛福部分析，長期確實觀察到及格率下滑趨勢，預計下半年邀各醫學院討論，盼找出問題癥結。

醫師國考分為兩階段，醫學系畢業生或符合一定條件在學學生可參加第一階段基礎醫學考試，通過一階者經實習期滿成績及格、領有畢業證書，可參加第二階段臨床醫學考試。每年兩次國考時間分別在一或二月、七月，都提供一階與二階考試。

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今年一月醫師國考一階一○三○人報考、八六七人到考，僅九十一人過關，及格率十．五％。考選部二○○七年統計至今，往年同期及格率普遍落在三、四成，今年則刷新二○一六年十一．五％低點。

考選部：應考資格調整所致

考選部次長劉約蘭表示，醫師國考一階在學學生應考資格，原本僅規範修畢醫學系基礎學科且成績及格，領有學校證明文件者即可報考，但去年六月修正增列報考時應修滿的年級別課程，為「醫學系在學學生修滿四年級下學期課程，或學士後醫學系在學學生修滿二年級下學期課程」，今年一月考試適用，因報考資格不同，考試及格率無從與歷年比較。

衛福部：及格率有下滑趨勢

衛福部醫事司司長劉越萍指出，一月場次考生背景多元，七月則主要為應屆畢業生，表現相對穩定，但近年也出現下滑。醫事人力制度依循教、考、訓、用設計，從用人單位角度觀察，難以判斷問題環節，預計下半年與各醫學院合作探究原因。

檢視七月醫師國考一階及格率，從二○○七年六十九．三二％、二○○八年六十八．二七％的近七成水準，降至近年多為五成或六成出頭，二○一九年更下探四十五．七三％。

台灣醫學教育學會理事長、台大醫學院院長倪衍玄表示，醫師國考一階及格率偏低，須透過更細緻數據深入分析，尤其一月場次考生背景多元，包括重考生、非傳統就學路徑考生，也可能有休學、gap year（空檔年）情況。

學者：7月較真實反映教育成果

陽明交通大學醫學院院長王署君指出，這種數據上上下下，一次不準，應多觀察幾次變化，且要反映真實醫學教育訓練成果仍要以七月考生比較基礎較一致為準。萬一今年七月及格率明顯下降，可能就要檢視是否題目偏難或考生能力減退。

醫師國考分為兩階段，一階考基礎醫學，二階考臨床醫學，但出現一階及格率下滑趨勢。情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

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