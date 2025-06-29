日本將大震? 學者︰防災勝過虛構恐懼

2025/06/29 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕近期有關地震預言的資訊湧現，引發民眾擔憂日本百年大震「南海海槽地震」週期是否真會到來？南投竹山車籠埔斷層保存園區昨舉辦一場「地震．預言．啟示錄」線上對談直播活動，學者強調，科學目前無法精準預測地震時間與地點，也不會發生預言中毀天滅地大災難，平時做好防災準備永遠勝過虛構恐懼。

長年在日本研究地震、目前任職日本海洋研究開發機構的熊衎昕博士表示，根據歷史記綠，日本南海海槽每隔一百至一百五十年就會發生一次大地震，最近一次是一九四四年的昭和東南海地震，因此可確定的是大地震會再來，引發的海嘯可能會達十五公尺，但無法預測何時會來，日本政府已積極進行海嘯預警等防災措施。

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中央研究院地球科學研究所梁文宗博士指出，日本二○一一年發生的東北大地震，斷層破裂達六百公里，最大滑移量六十公尺，因此漫畫家預言大災難後台灣會與香港連在一起等陸地板塊大挪移等狀況，可說是無稽之談。

若發生 台灣東岸海嘯高1米

中央大學地科院教授吳祚任說，台灣已建立多道海嘯預警系統，日本南海地震若發生，約二個半小時會到台灣東岸，海嘯高度約一公尺，民眾不用太擔心。

活動現場也展示由國家災害防救科技中心與便利商店合作推動的「行動防災物資車」，並安排防災背包準備小遊戲等體驗，讓民眾在實際操作中強化防災的知能。

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