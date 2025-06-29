台中清除補助用罄 石綿亂堆路邊

民眾投訴北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿瓦直接曝露，懷疑也是補助用鑿而堆放路邊。（民眾提供）

2025/06/29 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環境部補助台中市進行石綿建材廢棄物清除處理，有民眾反映今年五月住家倉庫拆除石綿瓦申請補助費時已用罄，近日看到北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿直接曝露，懷疑也是補助用罄而肆意堆放，環保局表示，今年核定經費九○○萬元已達核定清理量，將派員查察是否為工廠廢棄建材，將依法裁罰。

環局︰若為工廠廢棄建材 將罰

民眾投訴，今年三月向環保局申請石綿建材廢棄物清除處理補助後，收到太空袋盛裝，五月卻收到回文，年度經費已用罄，已無預算提供新申請案補助，後來他在和順路發現數包太空包裝石綿建材廢棄，堆放路邊已久，懷疑也是申請補助用鑿而未處理。

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環保局回應，今年度中央核定經費九○○萬元，目前已清運一六○公噸，待清運二十二件，約五十公噸，預估清理完畢後已達核定清理量，補助經費也會用罄，目前持續爭取經費，後續開放民眾申請清理補助前，會再行公告。

環保局提醒，民眾如不申請補助而欲自行拆除者，建議委託合格業者，石綿建材拆除後，經濕潤處理，再裝進雙層塑膠內襯太空袋妥善封存。

環保局指出，工廠事業廠房的廢棄石綿建材並非清理補助對象，均需自行付費委託合格清理業者清理，有關投訴地點有廢棄建材堆置，已派員查察，倘經查獲係屬事業廠房產出隨意堆置者，將依違反廢棄物清理法開罰六萬至一○○○萬元罰鍰並限期改善，逾期未完成改善者將按次處分。

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