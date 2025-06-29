蔣萬安挺藍委 缺席台北親水節開幕

台北親水節昨天開幕，台北市長蔣萬安則為趕場反罷免活動首度缺席。（北水處提供）

2025/06/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於公館的台北自來水園區舉辦「台北親水節」昨日開幕，首日開放戲水至傍晚六點，共湧入一萬二六一○人次頂著烈陽、歡樂戲水。台北自來水事業處處長范煥英表示，台北親水節已有二十年歷史，已成為台北市夏天一大盛會。但台北市長蔣萬安昨則為趕場反罷免活動首度缺席，沒了市長與小朋友打水仗的傳統大戰也令家長與孩童失望。

首日湧入一萬二千多人次

范煥英表示，台北親水節每年吸引許多大小朋友入園歡樂戲水，今年以「再玩一下夏」為主題，讓民眾度過一個充滿活力的夏天，未來公館企業大樓完工後將有文化局的台北文學館、體育局的運動館、北水處的好水故事館及親水庭園，將跟自來水園區及周邊商圈景點，共同連成「水園區新天地」。

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北水處表示，昨開放免費入園，現場「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」充氣滑水道至七月十三日限定登場，還有國立體育大學競技啦啦社的活力演出。

北水處補充，「水鄉庭園」將於明年夏天迎來全新面貌，與這座經典戲水區暫別前，北水處邀請民眾參與攝影投稿活動，邀請民眾在七月一日至八月三十一日上傳攝影作品參加抽獎，還有機會獲得一年免費入園。

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