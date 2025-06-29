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    今年氣溫爆熱 名列歷史前5

    中研院前院長李遠哲出席「看見分子相遇的奇妙」展覽開幕式，並在永續大師論壇上談全球暖化與人類的未來。（記者林正堃攝）

    中研院前院長李遠哲出席「看見分子相遇的奇妙」展覽開幕式，並在永續大師論壇上談全球暖化與人類的未來。（記者林正堃攝）

    2025/06/29 05:30

    機率逾99％ 全球海洋經歷「海洋熱浪」異常高溫

    〔記者吳亮儀、林曉雲／台北報導〕根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐全球氣候報告，今年一月到五月全球平均溫度是有紀錄以來第二高，均溫比一九九一年到二○二○年平均值高出○．五三度，相較於工業化前高出一．四度，今年極有可能成為有史以來五個最熱年份之一，機率逾九十九％。

    我國中央氣象署指出，全球暖化持續影響，今年五月全球各地都出現極端高溫事件。NCEI也進一步指出，有紀錄以來，十個最熱的五月全出現在二○一四年後，顯示近年暖化趨勢加劇。

    氣象署說明，北極海冰面積自今年初以來持續徘徊在歷史最低紀錄邊緣，五月創下近五年最低紀錄，且海冰融化的速度較平均快，南極海冰同樣嚴峻，部分海域已幾乎無冰。

    氣象署說明，全球海洋正經歷「海洋熱浪」異常高溫，對生態系統及沿岸環境及經濟造成重大衝擊，也恐加劇氣候變遷，北太平洋從熱帶到中高緯度大部分海域都有海洋熱浪發生，已不容忽視。

    中研院院士李遠哲昨日演講時再發警語，人類走的路正在毀壞地球，地球表面溫度不斷上升，森林大火和水災、土石流頻傳，人類應該要立即覺醒，承認人類在地球上的生活已遠超地球的負荷，如此下去只會走入滅亡。

    李遠哲：禁用氟氯碳化合物 臭氧層補回來

    李遠哲還表示，在禁用氟氯碳化合物後，地球臭氧層破洞補了回來，為拯救地球，人類應立即做四件事，包括重新崇尚節儉美德、不盲目促進消費、不再盲目從事破壞性的大建設、打造更合理的社會組織，必須學會儲存與轉化太陽給的能量，超國界共享，讓人類回歸大自然的懷抱。

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