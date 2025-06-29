醫學生擴招爭議》衛福部：加上國防醫 總數將超標

衛福部長邱泰源強調，台灣醫療不患寡，患不均，衛福部一貫立場就是堅守醫學生1300名額上限。（記者邱芷柔攝）

2025/06/29 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕明年清華大學、中山大學、中興大學三校學士後醫學系要從公費轉自費，共一○五名，引發醫界質疑教育部擴招。教育部表示，並未超過一三○○名總量；衛福部長邱泰源直言：「關鍵在國防醫學院的名額！」他強調招生限額有無納國防醫名額，不能再各說各話，將與各界坐下來談清楚。

國內醫事人員總額控管，透過「醫事法」授權衛福部與教育部協商大學醫學系招生名額，歷年招生限額一三○○名，不含公費生。

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3校學士後增為105名引爆爭議

不過清華大學、中山大學、中興大學學士後醫學系擬從明年起，將公費生轉為自費生；教育部強調，明年三校增一○五名，招生總額為一二一○名，仍在一三○○名內；但邱泰源表示：「國防醫每年也有九十多人，若算進去，總人數就會超標。」今年國防醫招生一六六名，含軍費生、代訓生及自費生。

邱泰源認為，過去衛福部認定的一三○○名限額，國防醫本來就算在總量內，但如今看來，教育部是將國防醫排除，才會出現「名額還有空」。

立院公開報告 國防醫列總量

衛福部醫事司簡任技正呂念慈指出，教育部從未說過國防醫不算，反而從過去在立法院的公開報告來看，國防醫名額一直列在一三○○名總量內，「如果不算，當初表格為什麼要列？」二○○七年教育部送交立院的專案報告中，國防醫名額就清楚在列，今年二月教育部在會議上表示，招生調整在一三○○名內，當時也沒說國防醫不列入。

邱泰源強調，這次總量爭議，衛福部將與教育部、醫界坐下來談清楚，醫療人力問題是分布不均，總量可檢討，但前提是公開透明、根據數據與實證來決定。

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