醫學生擴招爭議》教育部：1300名額不含國防醫學院

挨批繞道讓醫學生暴增，教育部昨日嚴正澄清，在1300個名額總量內。（記者林曉雲攝）

2025/06/29 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕政府控管大學醫學系招生，日前十一個醫事團體質疑明年醫學生繞道擴招，但教育部回應，主管的各一般大學醫學系，歷年招生皆未達總量一三○○名，從未包含國防醫學院的名額；為使醫學系招生名額更有共識，據悉，教育部長鄭英耀將於這週與衛福部長邱泰源共商解方。

一九九七年「醫師法」納入醫師人數應視實際需求協調醫學教育資源，首度將醫學系招生總數列管，衛生署（現衛福部）與教育部協調，隔年起以一三○○名為上限，管制至今，不含公費生及僑外生。近日清華大學、中山大學、中興大學的學士後醫學系，明年將從公費轉自費生，共招一○五個名額，消息傳出被醫事團體強烈反對。

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教育部主秘林伯樵說明，今年一般大學醫學自費生共招一一○五個名額，加上清大、中山、中興的一○五名，明年總數一二一○名，未超過一三○○名，且三校從公費轉自費係依衛福部附帶決議。

招生每年都與衛福部會商

邱泰源昨指，一二一○名再加上國防醫學院名額就會超額。但教育部主秘林伯樵昨說明，國防醫學院是國防部主管，教育部依法核定的大學醫學系招生名額，從未包括國防醫學院，且教育部對醫學系的招生每年都與衛福部會商並獲同意。

拿出公文舉證 衛福部也函復

林伯樵表示，國防醫學院依軍事教育條例設立，有政策考量及國防任務，招生名額非教育部核定，教育部公文寫明「不包括國防醫學院」，衛福部函復公文也寫「各校招收名額核定屬教育部權管，教育部經審酌各校培育量能無虞，在一三○○名培育總額內統籌分配，衛福部敬表尊重。」

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