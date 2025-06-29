還給青山美貌 「垃圾請帶下山」

「能高安東軍」沿途知名高山湖泊多，是最多水鹿的棲息地，但也遭垃圾污染。圖為白石池營地。（記者吳亮儀攝）

2025/06/29 05:30

高山冷、濕度不高 垃圾難腐化〔記者吳亮儀／台北報導〕高山垃圾污染問題難解，農業部林業署花蓮分署近期發起一連串淨山行動，因無法深入太深山地區，僅能在入山一、兩天的路程內進行垃圾清理，即便如此，也清理掉數量可觀的垃圾和廢棄物。

林業署近期陸續清出40公斤垃圾

林業署花蓮分署近期陸續在南三段東段、馬博橫斷中平林道清理垃圾，分別清出約四十公斤垃圾，由隊員背負下山。垃圾包括早期造林作業時林班工人遺留的酒瓶、鋁盆及登山遊憩活動產生的高山瓦斯罐、塑膠瓶罐、食物包裝袋、帆布等。

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塑膠製品 威脅野生動物生存

高山冷、濕度不高，垃圾難腐化。根據綠色和平組織二○二二年發表《難逃塑命—台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查》報告顯示，在五種保育類動物的排遺及棲地飲用水中均驗出微塑膠，威脅野生動物的生存，其中微塑膠聚合物以聚乙烯（PE）與聚丙烯（PP）為主，推測來源為食品包裝與飲水容器。

花蓮分署說明，淨山清出的塑膠垃圾種類與報告結果相符，顯示塑膠危害已深入山林，亟需正視及改善。

玉山國家公園境內的百岳數量是所有高山國家公園內最多、縱走路線也很熱門。玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，他們一年會安排至少兩次以上的縱走路線派員巡查，除了檢視路況和山屋，也會清理能夠帶下山的垃圾，並和一些團體簽約，一年數次清理高山垃圾。

但邦卡兒．海放南坦言，國家公園轄內的路線還有人關注，其他少數沒有國家公園管理的路線，例如南三段深山處，就很難清掉垃圾，呼籲登山客要有環境保護態度和公德心，把自己的垃圾帶下山才是正解。

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