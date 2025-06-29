垃圾入侵中央山脈 救命加壓艙被倒廚餘

志工穿梭百岳危險地形，更換山屋加壓艙和外桶。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

2025/06/29 05:30

〔記者吳亮儀、吳柏軒／台北報導〕台灣高山美麗，各國登山客慕名，無奈已遭垃圾入侵，有著中央山脈最美稜線的「能高安東軍」縱走路線就遭亂丟垃圾，在營地甚至高山湖泊都出現瓦斯罐、塑膠等垃圾，連可拯救生命的加壓艙也被廚餘破壞，登山客痛批沒公德心者的愚行，環境部呼籲主管機關依法裁罰。

記者實地走訪 能高南峰南鞍營地髒亂

「能高安東軍」有大片草原、沿途多個知名高山湖泊，可迎接日出、雲海，還能遇見水鹿，被公認是最美的縱走路線，每年吸引許多登山客挑戰，卻也遭人造垃圾入侵，記者實地走訪發現，該路線多個營地隨處可見廢棄物，以能高南峰南鞍營地最髒亂，有大量廢棄的瓦斯罐、塑膠袋、拖鞋等，台灣水鹿棲息的白石池、白石妹池內也有許多垃圾。

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登山高手「三條魚」詹喬愉曾在二○二一年五月發起能高安東軍的淨山行動，與十一名志工花十天淨山、清掉逾二百公斤垃圾，無奈在短短幾年後又被垃圾污染。

登山客無公德心 垃圾直接丟在山上

不只能高安東軍，台灣百岳縱走路線「丹大東郡」橫斷上的多個營地也見大堆廢棄物，這類登山路線天數長，要揹大量裝備和食物，然而沒有公德心的登山客竟把垃圾丟在山上，甚至將廚餘丟在山屋導致髒亂不堪，令人傻眼。

最嚴重的破壞是有人竟把廚餘丟進山屋的攜帶型加壓艙（PAC）桶內，導致發霉、惡臭而毀損，加壓艙能在關鍵時刻拯救高山症山友性命，但這類惡行因缺乏證據，難找元凶。

廚餘引來台灣黑熊 破壞山屋危害登山客

台灣野外地區緊急救護協會榮譽理事長、高山症醫師王士豪指出，垃圾及廚餘恐吸引動物，如拉庫音溪山屋的加壓艙桶被放食物，竟引來台灣黑熊破壞設備，恐也會對登山客帶來風險，目前由協會志工不定期巡視，若被嚴重破壞，只能重新揹新加壓艙上山。

想清運深山垃圾 單趟需三、五天以上

面對高山垃圾，包括國家公園、農業部林業署和地方政府也難有人力和資源時時清理，特別是動輒三、五天以上才能抵達的深山處。

環境部籲管理單位裁罰

對此，環境部環境管理署副署長劉瑞祥指出，早期呼籲「無痕山林」概念，帶多少人造物品入山就要帶多少出來，過去三、四十年前主管環境的機關也辦過淨山活動，但以一般登山步道為主，百岳路線較難抵達，建議登山客應自己愛護，相關管理單位則可定期清、時時清，亦可增加告示，妥善規劃垃圾收集點，定期巡檢，針對嚴重違規依法裁罰。

「能高安東軍」被譽為中央山脈最美縱走路線，但多處營地遭無公德心的登山客亂丟垃圾污染環境。圖為能高南峰南鞍營地。（記者吳亮儀攝）

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