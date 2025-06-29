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    河海音樂季 淡水漁人碼頭連嗨2天

    新北市「河海音樂季」系列活動昨晚在淡水漁人碼頭開場，首場的「淡水漁人舞台」匯聚多組原創音樂人與樂團輪番演出。（記者羅國嘉攝）

    新北市「河海音樂季」系列活動昨晚在淡水漁人碼頭開場，首場的「淡水漁人舞台」匯聚多組原創音樂人與樂團輪番演出。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「河海音樂季」系列活動昨晚在淡水漁人碼頭開場，首場的「淡水漁人舞台」匯聚多組原創音樂人與樂團輪番演出，炒熱現場氣氛，今天（廿九日）從下午四點至晚上九點接力開唱，邀請金曲樂團麋先生MIXER等樂團參加，「河海音樂季」的前十強將於七月廿六日於貢寮海祭激戰。

    繼昨天邀請兔子先生、來者何人、狀態船、帕崎拉PACHILA、工口紳士、老王樂隊後，今天在淡水漁人舞台是邀請光學虎鯨、哈樂黛Haradise、氣氛休息室、黃宇寒Han、黃子軒與山平快，以及麋先生MIXER等樂團接力。

    「海洋獨立音樂大賞」吸引一八八組創作團隊報名，經評審初選、會前賽已選拔出前十強，分是共振效應、黑古蒂、卜星慧樂團、撞克茫客、夢遊旅人、DiePression、廢棄物處理部、Ostar Band、MazBar & Lalan、江晟榮，七月廿六日、廿七日將於貢寮海祭爭奪「海洋大賞」獎金四十萬元及海洋旗，另有「評審團大獎」獎金十五萬元與「海洋之星」獎金五萬元。

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