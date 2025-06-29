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    萬里打造北海共販所 「萬金夏夜光」連9週

    新北市政府攜手「北海創生協會」活化萬里區大鵬足湯公園，打造全新「北海共販所」。 （記者羅國嘉攝）

    新北市政府攜手「北海創生協會」活化萬里區大鵬足湯公園，打造全新「北海共販所」。 （記者羅國嘉攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市府攜手「北海創生協會」活化萬里區的大鵬足湯公園，打造全新的「北海共販所」，昨天由市長侯友宜主持開幕式，宣布暑期限定的「萬金夏夜光」從即日起至八月廿三日舉辦，連續九週的每週六晚上六點到八點半登場，有市集、音樂及四大主題體驗活動，分別以花草、溫泉、老街、牽罟等在地產業為主軸，每場體驗活動的優惠價是每人一八○元。

    侯友宜指出，活化後的大鵬足湯公園轉型為農產品銷售、文化導覽、職人體驗等功能的「北海共販所」，為在地小農提供銷售平台，也以趣味互動方式邀請遊客了解金山、萬里的農村故事，打造農業創生與永續觀光的示範場域。

    市府農業局長諶錫輝、「北海創生協會」理事長賴家華表示，「北海共販所」集結甘藷、花卉、茶品與伴手禮等在地的農特產品，「萬金夏夜光」暑期限定活動橫跨九週，每週六晚上有不同主題，包括「花草手作夜」體驗萬金杜鵑花苔球製作、「老街古味夜」手作紅龜粿等、「牽罟海味夜」有吹海螺比賽和炙燒小卷體驗、「提燈漫步夜」是夜遊老街、享受溫泉煮蛋樂趣。

    另外，新北市府昨天在台北市華山藝文特區旁的希望廣場，舉行「綠竹筍頒獎典禮暨展售會」，諶錫輝說，今天（廿九日）在希望廣場還有展售會，「黃金筍食農體驗遊程」分別於七月八日、十五日舉辦，每人一千元，名額有限，詳情到伊貝特網站報名。

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