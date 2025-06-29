張智倫反罷免布條正對學校 民團疑違選罷法

雙和罷團指立委張智倫反罷免看板掛在學校外對著校園，涉違反選罷法。（雙和罷團提供）

2025/06/29 05:30

批強迫師生「被政治宣傳」 破壞教育場域應有中立與安寧

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「倫刪立舒」推動罷免國民黨籍的中和區立委張智倫，罷團昨天表示，接獲中和國小的家長反映，批評在校園操場外的一處建物懸掛支持張智倫的反罷免布條，直接對著操場，形同強迫國小學童「被政治宣傳」，已破壞教育場域應有的中立與安寧，要求相關單位調查是否違反選罷法。對此，張智倫陣營表示，沒有回應。

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中和國小︰設在私宅 無管理權限

中和國小校方指出，罷團所稱的反罷免宣傳看板是設在校園之外的私人民宅，對學校教學不致於發生干擾，對學童的安全也沒影響，並非學校的設施或校內空間，學校沒有管理權限。

罷團指出，這已非觀感不佳的單一個案，張智倫日前也在中和探索MOTEL外牆懸掛巨幅的反罷免看板，如今竟將布條對準國小校園操場，難道是想針對國小師生當作政治宣傳的對象？還是希望孩子從小被灌輸「反罷免」思維？

罷團今辦看板路跑 凸顯資源懸殊

罷團表示，根據公職人員選舉罷免法第五十二條第三項，此舉踩在法規的模糊地帶，要求相關單位調查是否違法？罷團並預告說，今天（廿九日）將舉辦「看板路跑」，清晨五點半從張智倫的辦公處起跑，行經中和區各大「張臉出沒」的看板地點，凸顯這次的罷免攻防，雙方資源懸殊的差異性。

綠營籲罷免6藍委 阻摧毀台灣

此外，民進黨新北市黨部昨天與瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區的黨公職人員，舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，市黨部主委蘇巧慧說，感謝黨籍市議員林裔綺與公民團體在罷免連署期間努力收件，市黨部會持續與公民團體並肩作戰，也呼籲民眾拒絕國民黨試圖重啟核三廠的野心，若核三重啟的公投通過，石門區的核一和萬里區的核二恐將成為下一個藍、白重啟的目標，屆時核廢料問題將更棘手。

蘇巧慧指出，民進黨的立場是「核廢料沒解決、核能發電沒可能」，上次的核四公投結果已顯示新北市民拒絕核電的態度，但藍委卻罔顧新北市民的權益，為了轉移大罷免的焦點，新北六名藍委配合黨意強行修法，呼籲市民在七月廿六日投下同意罷免票，阻止藍委摧毀台灣進步的成果，反對核電重啟。

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