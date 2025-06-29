花東縱谷騎樂 安通鐵馬驛站7千萬整修揭幕

安通鐵馬驛站重新整修後開幕，景觀設施煥然一新。（花東縱谷國家風景區管理處提供）

2025/06/29 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九二四年日本建造東線窄軌鐵路，在花蓮玉里安通溫泉山下設置「安通驛」，至今超過一百年，由於花東鐵路電氣化及東里改線截彎取直工程，安通車站在二○○七年廢站改為安通鐵馬驛站，由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處斥資近七千萬元整修，昨天重新揭幕，結合觀光署在全國推動的自行車觀光路線「板塊騎遇」，騎自行車通過歐亞、菲律賓板塊的特色遊程，帶動地方觀光亮點。

改善硬體設施、周邊景觀工程

玉里安通車站從百年前的木造式站房，在花東線拓寬後已改成水泥建築的站房，乘載許多花蓮人搭火車到安通泡溫泉的美好回憶，隨著公路便利，安通站的運量下滑，在一九八六年改為招呼站，花東線二○○七年截彎取直改線後，安通站裁撤走入歷史，鐵軌拆除後的路基改成玉富自行車道，安通站及東里站舊站均改做鐵馬驛站。

請繼續往下閱讀...

後方觀景台可欣賞稻浪美景

二○二二年九一八地震後，花東縱管處斥資四千二百多萬元辦理安通驛站的硬體設施改善，去年又發包二千六百多萬元執行建物周邊開放空間的景觀工程，今年二月竣工，昨天由玉里的在地縣議員鍾素政、安通溫泉觀光協會理事長程文鎰等地方人士剪綵，在驛站後方的觀景台可欣賞縱谷的稻浪美景。

花東縱管處長許宗民指出，安通鐵馬驛站重啟後將對外招租，打造自行車遊客放鬆的休憩點，目前因台九線玉里富里段正在拓寬，玉富自行車道有部分路段是拓寬中的工地，騎自行車須改道台九線公路，後續將進行東里驛站整修，未來希望將花東縱谷的自行車路線大串連，遊客從光復車站下車後，可從花蓮糖廠騎車出發、經過大農大富平地森林園區、玉里「板塊騎遇」，終點抵達東里驛站，全長七十一．四公里，打造自行車旅遊特色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法