宜蘭郵局創意 廢棄郵筒變盆栽

宜蘭市中山路宜蘭郵局後門警衛室旁，兩座廢棄郵筒變身成盆栽。（記者游明金攝）

2025/06/29 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市中山路宜蘭郵局後門警衛室旁，兩座廢棄郵筒變身成盆栽，綠意盎然，成了街角一處風景。近幾年，電子通訊軟體普遍使用，幾乎沒有人在寄手寫信，郵件量大幅萎縮，郵筒少了三成以上；郵局表示，郵筒損壞都會回收到倉庫統一銷毀，這兩座郵筒盆栽的創意發想已不可考。

走過宜蘭郵局後門警衛室，許多人目光被兩座郵筒吸引，廢棄郵筒變身盆栽，種植許多植物與花卉，綠、紅郵筒搭配點綴，色彩更是好看。但廢棄郵筒並不是都能賦予創意與新生，而是回收後統一銷毀。

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宜蘭郵局副局長歐鴻煊說，宜蘭縣在二○一九年有二五○座郵筒，現在僅剩一六五座，減少了三成四，隨著通訊軟體發達，很多人都不寫信、寄信了，郵筒需求量沒那麼大，有些損壞的就回收到倉庫，這兩座郵筒比較例外，同仁巧思與創意成了限量版的另類風景。

除了郵筒減少，宜蘭郵局郵件量也在萎縮，宜縣近幾年郵件量最多的是二○二二年的八一四萬件，今年可能僅有七百萬件，減少了一至二成。歐鴻煊指出，電商興起，宜蘭郵局因應轉型，著重於物流系統開拓，增加包裹與快捷數量。

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