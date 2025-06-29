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    高雄校園藝術美感生活節 逾30校展演

    高雄校園藝術美感生活節登場，小朋友表演舞蹈藝術。（記者黃良傑攝）

    高雄校園藝術美感生活節登場，小朋友表演舞蹈藝術。（記者黃良傑攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕二○二五高雄校園藝術美感生活節昨天於高捷美麗島站光之穹頂舉行，超過卅所國中小學生，以藝術、音樂與舞蹈表演展現藝術，吸引上百民眾到場參與，以熱鬧的藝術嘉年華揭開暑期序曲。

    教育局長吳立森表示，高雄校園藝術美感生活節是彙整高雄市美感教育成果，同時建立學校與社區之間的學習網絡，結合美感專業教育團隊，共同呈現這場藝術與美感盛典。

    藝術活動有五大亮點，涵蓋多元藝術體驗，包括網路藝術館、靜動態展示藝術教育成果，以及其他學校執行成果，以「元宇宙自由觀看藝術館」展示形式，提供網路互動探索與觀看，其中動態展演有獅甲國小附設幼兒園帶來歌唱表演、桃源國小布農合唱、前金國小展現管樂團三重奏表演、福山國小呈現直笛團演出、莊敬國小帶來客家歌唱表演。

    現場生活節規劃五大亮點精彩主軸，包含網路藝術館、靜態實體展示、動態展演野台戲、AI生成藝術創作體驗區，以及藝術生活咖啡館，為高雄市民帶來一場多元且豐富的藝術美感饗宴。其中，時下最夯的AI生成藝術創作體驗區，可讓市民朋友現場加入AI生成藝術創作，了解當代藝術創作與藝術教學的新風貌。

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