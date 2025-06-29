迎新樂園、商場 高雄輕軌「末段班」車站有望洗牌

高雄輕軌C6經貿園區站明年中有機會因為亞灣商圈擴大，脫離墊底排名。（記者王榮祥攝）

2025/06/29 05:30

好市多遷址 C6站看好擺脫墊底 台鐵機廠打造全齡遊樂園 C35站可望受惠

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄機廠將變身全台最大室內全齡遊樂園，好市多台灣起家厝將搬家，兩處人氣場址剛好都鄰近輕軌運量「末段班」車站，新樂園、新商場明年就定位後，輕軌末段班排名有機會大洗牌。

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好市多亞灣新店 明年中開張

好市多全台首家門市高雄店將遷到亞洲新灣區八十 期重劃區，今年二月動土，規劃四層樓、約一萬三千餘坪，是目前高雄店兩倍大，因為沒地下室，預計明年中可跟隔壁的「東南米樂PLAZA」一起開幕。

好市多與東南米樂可望串聯鄰近的台鋁商場、家樂福、IKEA，擴大亞灣精華區商圈規模，穿越其中的輕軌動能預期也會加大，特別的是靠近該區的C6經貿園區站，在輕軌卅八站裡長期墊底（今年上半年日運量一七七人次），有機會跟著商圈擴大而脫離末段班。

居民認為 C6、C7站都會加持

住在C6經貿園區站附近的民眾對此略感保守，直言好市多新址其實離C7軟體園區站較近，應該是C7站乘客會變多；也有人覺得好市多進駐新址後，對C6、C7站多少都有幫助，相信C6站不會再是吊車尾。

機廠變樂園 明年春節前開幕

類似情況出現在輕軌C35凱旋武昌站，今年上半年及去年上半年運量，都是卅八站中倒數第五（今年上半年日運量三六七人次），不過該站靠近台鐵高雄機廠，市府正改造廠區成為全台最大室內全齡遊樂園，預計今年底完工，明年農曆年前開張，屆時C35凱旋武昌站也很有機會凝聚人氣。

高捷︰車站與商圈相互拉抬

高捷分析，車站與商圈相輔相成，靠近車站的商圈有助於帶動人潮，新的商圈或景點同樣可為車站挹注動能，看好新商場、新樂園與鄰近輕軌站相互拉抬，也歡迎民眾多利用大眾運輸走逛大高雄。

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