屏東7私校退場 校地閒置待解

永達技術學院已由屏東縣政府購入。（記者葉永騫攝）

2025/06/29 05:30

僅明德高中及高鳳學院重劃或轉型 地方憂校園荒廢淪治安死角

記者葉永騫／專題報導

受到少子化影響，屏東縣私校經營普遍陷入困境，已停辦的大專院校有永達技術學院及高鳳數位內容學院，高中職校則有志成商工、明德高中、華洲工家、日新工商、東港新基高中等五所，總計已七校退場，其餘的美和、大仁科大、慈惠醫護等三所大專院校、四所高中職校及二所小學等九私校仍在苦撐，而退場的私校土地多數長期閒置，形同資源的浪費。

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少子化衝擊 其餘9私校苦撐

屏東縣人口在三十年前達到最高峰九十一萬人，當時各校學生數都不少，永達技術學院退場前的專校年代學生數一度超過一萬人，但是在少子化的衝擊下，十年前屏東縣各私立學校的營運情況頻頻拉起警報，高鳳數位內容學院及永達技術學院因招生困境相繼停辦。

陸興高中 去年被列專案輔導

除了上述兩所大專院校，東港新基高中、華洲工家、日新工商等高中職校也難擋少子化的浪潮而陸續退場，去年陸興高中被列管，社會變遷的速度又急又快，讓私校難以招架，只能轉型重生。

退場私校衍生校地和教學設施長期閒置問題，除了早期符合私校退場條例的明德高中成功完成土地重劃，以及高鳳數位內容學院轉型由崇華國小接收外，其他的志成商工、華洲工家、東港新基高中及永達技術學院等目前仍然閒置，教室及教學大樓等建築物放任毀壞，令地方民眾感到惋惜與不安，擔心淪為治安死角。

永達校地 縣府擬做育才基地

屏東縣長周春米表示，永達技術學院校地有八公頃，未來將做為高科技教育人才的示範基地或其他用途，縣府正進行可行性規劃及評估。

縣府教育處表示，華洲工家及志成商工等兩校經教育部命其法人解散後，正進行法院清算程序，將由教育部國民及學前教育署接洽董事會，研商後續退場校地處置，日新工商雖在三年前停招，但尚未獲教育部國教署核准停辦，所以尚未進行處置校產的程序，東港新基高中正由法院進行清算程序，清算後的校產將依捐助章程處理。

高鳳數位內容學院轉型成為崇華國小。（記者葉永騫攝）

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