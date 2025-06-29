台東》史前館「當代考古廳」開展 AR探索古今

台灣史前館全新常設展「當代考古廳」，昨天開幕。（記者黃明堂攝）

2025/06/29 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕國立台灣史前文化博物館全新常設展「當代考古廳」昨天開幕，完成史前館更新的最後一塊拼圖。展覽打破過去「圖文說故事」的方式，透過科技與藝術交織的展演手法，把考古變得有趣，讓民眾透過沉浸式劇場、AR擴增實境與互動展演，可以和數千年前的人類共進晚餐、一起搬運摩艾像，甚至親身經歷史前火山爆發。

開幕儀式中辦理台日文物借展儀式，由史前館館長蔡政良代表接受日本東京都埋藏文化財研究中心研究員長佐古真也移交的借展文物—「日本繩文時期深缽」仿製品。長佐古真也表示，期盼本次展覽能成為台灣民眾深入理解日本繩文文化的一扇窗，同時也促進台日雙方在學術領域的交流更臻活絡與深化。

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史前館表示，本次常設展更新以「當代」為題，內容聚焦文化權、食物、巨石、災難、性別等議題，除沉浸式劇場，結合AR、互動展演等體驗方式，生動呈現人類文化發展、飲食生業，以及史前人群體現多元價值的樣態。

展場更藉由日本東京埋藏文化中心廿件借展文物、拉帕努伊博物館及復活節島發展小組委員會的圖像授權，以及國立自然科學博物館藏品3D列印製作等，探討由古至今的人地適應與互動。暑假期間，上午十點及下午三點可以在最新的科技技術中體驗數千年來人與人、人與物及人與環境的互動與變遷。

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