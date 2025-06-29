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    竹市動漫節人氣爆棚 邊荷律Cosplay現身

    動漫迷集合！新竹市國際動漫節開幕，許多動漫迷也盛裝前來參加，感受動漫魅力。（記者洪美秀攝）

    動漫迷集合！新竹市國際動漫節開幕，許多動漫迷也盛裝前來參加，感受動漫魅力。（記者洪美秀攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市《漫人祭─國際動漫節》昨起一連兩天在市立體育館展開，從主題展覽、國際見面會、舞台演出到戶外市集，人氣爆棚，吸引動漫迷朝聖。韓國甜心邊荷律昨現身參觀主題展覽、情境拍照牆、實境遊戲展區及學生聯展，吸引粉絲尖叫，帶動、炒熱動漫節氣氛。

    文化局說，今年動漫節集結台灣、日本、韓國等多位重量級創作者，為動漫迷帶來難得的近距離交流體驗。其中超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》製作團隊─導演齊藤圭一郎與製片福士裕一郎首度來台與粉絲互動。韓國甜心邊荷律也Cosplay韓國人氣漫畫《寶貝小公主》主角，並與《漫人祭》原創角色魔法少女及HSIN拍貼框喵合影，更是吸引粉絲尖叫。

    活動由人氣漫畫改編的音樂劇《神明便利商店》快閃演出，原作漫畫家謝東霖到場與粉絲簽書互動。接著「台漫無限」見面會，聚集每日青菜、小島、賴有賢、羅寗與茜Cian等台灣漫畫家，輪番與粉絲互動簽名，展現台漫的創作能量與現場魅力。晚間動漫音樂會，由AKB48 Team TP、Ani-mode DJ、魔藥商會與悠洛YoLo等人氣卡司接力演出，也為新竹注入最熾熱的夏夜節奏，讓動漫迷開心不已。

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