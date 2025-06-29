桃園航空城G17安置宅 缺失多惹怨

桃園市議員游吾和發現安置住宅的牆面污損。（游吾和提供）

2025/06/29 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園航空城G17安置住宅開放居民驗屋，被發現排水不良、牆面有裂縫等狀況，令人傻眼！市議員游吾和接獲陳情並前往查看後說，工程品質明顯有問題，市府應負起妥善處理的責任。

桃市府允改善後 再通知住戶複驗

市府住宅發展處官員回應，居民反映的問題，住宅處將與施工廠商跟購屋的居民聯繫，逐一記錄必須改善之處，預計各戶都要花二到三週施工，完成後會再度通知居民複驗。

請繼續往下閱讀...

將要入住G17安置住宅的居民抱怨，驗屋時發現多項瑕疵，包括牆面油漆處理不良、多處污損，及設備安裝品質不佳，甚至廚房與衛浴排水孔內有水泥塊殘留，導致排水會回流到廚房或浴廁的地面，非常離譜。

還有居民發現，屋內洗手槽流下的水會從地板排水孔冒出，使用內視鏡檢視，竟因水管內也有水泥塊，至於牆面板接縫的工法，可能未先鋪防裂網就施工，牆面或接縫才出現多處裂縫。

游吾和表示，第一批住戶將於七月十一日前繳交九十五％價金，但屋況未完善、貸款條件仍有難度，居民非常頭痛，其中許多住戶的現居處，須於八月底前完成騰空點交，才能申請十五％獎勵金，市府若不盡快將施工瑕疵改善完竣，居民難以如期搬遷，權益影響很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法