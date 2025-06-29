《嘉義》「布袋吹風chill」登場 高跟鞋教堂再見人潮

雲嘉南管理處推出「玩美高跟鞋 布袋吹風chill」系列活動，圖為夜間的高跟鞋教堂。（記者林宜樟攝）

2025/06/29 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣布袋鎮的高跟鞋教堂落成十年，因新鮮感降低，遊客大減，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）進行活化，昨起推出「玩美高跟鞋 布袋吹風chill」系列活動，許多民眾前來逛市集、欣賞韓國藝人全恩菲及福爾摩沙夢想家啦啦隊演出，重現熱潮。

雲嘉南管理處長徐振能說，昨天活動吸引民眾再度到訪高跟鞋教堂，第二波活動海風長堤晚風市集將在七月每週六日下午五點到晚上九點登場，由布袋商圈展攤、街頭藝人與在地藝文團體表演，表演薩克斯風、爵士鼓、吉他及古箏等，每晚兩組演出；民眾可上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁，或洽詢雲嘉南管理處瞭解活動規劃。

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昨在地商圈、市集品牌與美妝團隊擺攤，不少親子遊客到場，全恩菲及啦啦隊的演出吸引許多民眾追星，甚至有攝影愛好者前晚就前來占位，重現觀光熱潮。

徐振能說，高跟鞋教堂有浪漫心型廣場與唯美裝置藝術，晚間定時點燈，希望夏季系列活動能帶動布袋觀光熱潮，邀請民眾來布袋品嚐美食、欣賞夕陽、聆聽音樂，體驗嘉義沿海迷人氛圍。

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