《雲林》掛環局布條倒廢水 雲環局:已採樣究責

王姓養殖業者發現環保科技廠商又在麥寮鄉許厝養殖區旁亂倒廢水。（王姓養殖業者提供）

2025/06/29 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉許厝段養殖區昨有民眾發現廢水槽運車疑傾倒大量油污泥水，竟掛著「雲林縣環保局」布條，直言「太囂張！」環保局表示，已前往採樣化驗，查出該廠商與縣府契約已屆滿逾一個月，任意倒廢水將依法究辦。

今年四月初，林、王姓養殖業者發現一輛廢水槽運車，在養殖區旁挖坑傾倒大量廢水，害得他們放養的台灣鯛相繼死亡。縣府環保局當時派人採樣化驗，經檢驗後並未發現汙染物，近兩個月來未傳出廢水傾倒消息。不料，近來有王姓養殖業者發現，近一週魚塭水變紅，前天傍晚出現一輛廢水槽運車傾倒大量廢水，馬上以手機錄下畫面、並制止傾倒人員，對方不予理會，於是向警方告發。

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王男說，油汙傾倒大排或地底，很容易滲透影響水質，這段時間魚塭水變得五顏六色，近期放養的廿二萬尾蝦苗幾乎全部死光，不排除依法求償。

縣府環保局長張喬維說，經查為一家科技環保公司，去年五月底和縣府簽有「水溝清疏改善環境衛生計畫」合約，於今年五月廿八日到期，不應再以環保局之名清理，且廢水應在指定合法掩埋場傾倒，已派員採樣追查。

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