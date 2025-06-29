《台南》台南咾咕石黃宅開放 建築系師生開展

南市中西區信義街百年老宅「咾咕石黃宅」，展覽建築系學生創作作品。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/29 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隱身於南市中西區信義街巷內近百年老宅「咾咕石黃宅」，新屋主打開宅第家門，讓成功大學建築系一年級師生在重新修復蛻變的空間，展出建築圖學與設計創作，老屋變身展覽場域，成為台南朝聖新地標，展期將至七月十一日。

這座建於一九三○年代的豪宅，位在昔日五條港新港墘（又稱咾咕石港）歷史區域，變身展覽空間，緣於「原型結構」顧問公司負責人陳冠帆，受新屋主許志鋒委託進行歷史空間再造，他找成大建築系副教授黃聖鈞一起思考策展，希望透過老宅本身便是一個關於時間、記憶與轉譯的建築，成為「經典」與「實驗」交會的最佳舞台。

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黃聖鈞說，除了分享學生設計成果，更重要是喚起大家對我們城市文化資產的重視，這也是為什麼展覽命名為「連續性：經典為記憶，實驗為未來」，課程設計讓學生去觀察、記錄並分析他們所生活的台南城，同時也引導他們認識國際化的基本建築語彙。其中有一幅集體創作長卷，由六十五位全體學生共同完成作品，總長度八十公尺，對經典建築的重新詮釋，也象徵學生們為建築實驗邁向未來的起點。

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