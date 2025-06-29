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    食品中毒創新高 7成外食釀禍

    國內食品中毒通報，去年增至1750件，近萬人受害，雙雙創下新高。圖為宜蘭衛生局稽查疑似發生食品中毒的火鍋店。（宜蘭縣衛生局提供）

    國內食品中毒通報，去年增至1750件，近萬人受害，雙雙創下新高。圖為宜蘭衛生局稽查疑似發生食品中毒的火鍋店。（宜蘭縣衛生局提供）

    2025/06/29 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國內食品中毒通報，去年增至一七五○件，近萬人受害，雙雙創下新高。其中，逾七成發生在供膳營業場所，外食風險不容小覷，超過半數案件至今查無病因，食藥署昨日提醒，夏季高溫下細菌與病毒孳生快速，無論內用或外帶，都應提高警覺。

    近五年統計，二○二○年至二○二二年，每年約五○○多件，二○二三年升至六三三件，去年增至一七五○件，患者人數從五一九六人激增至九○四五人，幾乎翻倍。

    通報數大增 患者翻倍近萬人

    近千件查無病因 風險不容小覷

    食藥署食品組簡任技正周珮如分析，去年通報數激增，應與寶林茶室中毒事件有關，民眾與醫療院所的食安意識明顯提升，對疑似食品中毒症狀更警覺，地方衛生機關的通報數量因此大幅成長。

    台北榮總臨床毒物部主任楊振昌指出，氣候變遷導致高溫頻繁、外送飲食盛行、保存不當風險增加，加上國人偏好少鹽、少糖、少防腐劑的飲食趨勢，讓細菌病毒更易滋生。

    去年九七三件、三四六五名患者至今查無病因，另二七二件無法判定涉事食品。楊振昌說，民眾吃完出現症狀後通報，衛生單位到場時，食物恐已售完，檢體不足或無法驗出病原；即便有檢體，若人體與食物無法相互佐證，也難以確認感染來源。

    衛生單位已展開檢討，過去須出現多人群聚才啟動調查，現只要出現一人重症也介入，寶林事件後，食藥署強化建立國內外案例資料庫，納入罕見食物中毒個案，多管齊下盼強化台灣的食安防線。

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