2025/06/28 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉幸福巴士七月一日上路！湖口公所表示，四條路線都自湖口火車站出發，分別前往新竹市、北窩路口、新竹產業園區，串聯鄉內主要聚落、學校、醫療與交通節點，讓長輩外出、學生通學與上班族通勤更便利，試營運期間免費搭乘。

湖口鄉長吳淑君表示，新竹客運去年十一月停駛後，湖口鄉四條客運路線由亦捷科際無縫接軌接駛，但公車多走主幹道，老湖口等偏遠聚落仍無公車可搭；為此，公所研擬幸福巴士計畫，經聽取鄉親需求後規劃四條路線，爭取中央補助核定九百萬餘元經費辦理，經招標後仍由亦捷科際承攬營運。

請繼續往下閱讀...

湖口幸福巴士有三條全新路線，僅一號線經新豐到新竹火車站，為接續原客運五六二二線，增加上午六點卅分班次；二號線經中平路到北窩路口，三號線經湖口國中到北窩路口，二和三線深入長安村、長嶺村及湖口村；四號線為工業區線，進入鳳山村、中興村、波羅村及勝利村的住宅區，彌補過去缺乏大眾運輸系統的不足。

吳淑君說，幸福二至四線各有一個下午班車規劃為預約班次，有需求鄉親打電話預約才開。七月一日上路試營運提供民眾免費體驗，目前為臨時站牌，待二至三週正式站牌和公車動態訊息建置完成，才會按竹縣費率開始收費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法