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    竹縣10步道 完成探險任務拿好禮

    新竹縣政府找來藝人陳明珠（左）當森遊竹縣活動代言人，與縣長楊文科（中）化身山林探險員。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府找來藝人陳明珠（左）當森遊竹縣活動代言人，與縣長楊文科（中）化身山林探險員。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/28 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「森遊竹縣」年年吸引上萬人參與，新竹縣政府今年以「森遊竹縣．皮皮獅探險隊」為主題，精選全縣十條特色步道，昨天找來藝人陳明珠當代言人與吉祥物皮皮獅宣傳活動，由縣長楊文科攜手貴賓揭開任務寶箱，號召全國民眾化身山林探險員將好禮帶回家，邀請外縣市遊客來新竹縣住一晚。

    民眾蒐集寶石拯救皮皮獅 可抽獎

    楊文科介紹，今年的十條任務步道兼具自然風貌與人文歷史，包括湖口漢卿步道與秀才步道、峨眉六寮古道、關西石光古道、四寮溪生態步道、芎林三段崎古道、新埔犁頭山與文山步道、尖石李崠山步道、五峰油羅山步道、白蘭溪古道、野馬瞰山步道。

    即日起至十月卅一日止，下載「健行筆記」App，進入「二○二五森遊竹縣．皮皮獅探險隊」專區，完成任一條任務步道即具抽獎資格；完登十條步道者，還能獲得完登證書、運動毛巾與紀念徽章，還可抽強生斜臥健身車。前一百名完登者和連續四年完登者額外有賞。

    此外，今年新竹縣人口即將突破六十萬，竹北市、竹東鎮、湖口鄉成為全國人口最多的縣轄市、鎮與鄉「三冠王」里程碑，加碼「拯救皮皮獅大作戰」活動，以這三鄉鎮市為三道任務關卡，鼓勵探險隊員蒐集寶石拯救皮皮獅，參加抽獎。

    交旅處長陳盈州透露森遊竹縣隱藏任務，完成十條任務後，可觸發挑戰「司馬庫斯步道」。另有兩場實體活動「皮皮獅健走日×十二寮探索趣」、「皮皮獅探險日×參山任務行動」。

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