東華附小新課桌椅 瑞穗柳杉做的

東華附小使用國產柳杉打造的新課桌椅，因木頭材質好，不需消毒處理。（記者花孟璟攝）

2025/06/28 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林保署花蓮分署推廣國產材，目前在花蓮瑞穗林道疏伐約五、六十年樹齡的柳杉後造林，疏伐的木材標售或製成板材，今年與國立東華附小合作，預計以三年時間汰換全校學生課桌椅、書包櫃，材料就使用國產柳杉，第一批三百多套已在本週到校。

林保署花蓮分署長黃群策說，國產材除了零碳足跡，一套國產材課桌椅可固定卅六公斤二氧化碳，希望讓東華附小作為示範，未來林保署努力方向也包括透過修改採購法相關規定，鼓勵公部門多用國產材。

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「新課桌椅木紋好漂亮！」東華大學附小學生喜迎新課桌、書包櫃，但為了公平起見，台灣國產柳杉木造的課桌椅三百卅組放在中年級十個班的教室及專科教室，書包櫃四十組放在低年級教室，小朋友早上到校放書包，打開櫃門還聞得到柳杉的香氣。

東華附小校長鮑明鈞說，附小的課桌椅已老舊，許多都是早期花師附小時代沿用至今，國產材柳杉做的課桌椅成本較高，且為了健康起見，學校名稱及課桌椅編號都不是噴漆，而是請廠商雷射雕刻，沒有甲醛化學氣味和健康問題，希望讓孩子從每天進教室的那一刻起，從身體接觸的課桌椅感受到台灣森林的質地與生命力。

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