花蓮獲捐13輛復康巴士 仍缺9輛

2025/06/28 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮幅員遼闊、地形狹長，受限大眾交通系統的建置及城鄉發展落差，仍有許多偏遠地區身心障礙者，因交通工具匱乏導致就醫、復健受影響，昨天獲亞德客有美公益慈善基金會捐贈十三輛新復康巴士後，距全縣需求仍有九輛差距，今年達標仍待努力。

縣府社會處指出，目前全縣復康巴士交通服務由門諾社會福利慈善事業基金會承辦，年初計有卅三輛投入營運，昨天再獲贈十三輛新車後，總數增加至四十六輛，預估全縣需求達五十五輛，才能滿足十三鄉鎮市載運身心障礙前往醫院、復健機構或參與社區活動等需求。

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縣府表示，亞德客有美公益慈善基金會秉持「關注貧困、關愛弱勢、關心社會」信念，長期投注於各類公益行動，自二○二○年至二○二三年間，已陸續捐贈花蓮縣政府共廿一輛復康巴士。亞德客有美公益慈善基金會去年獲悉縣府希望今年建置五十五輛復康巴士的服務目標後，再度捐贈十三輛高頂型復康巴士，總價值達二千四百八十一萬元，本月十日完成點交後，昨天正式投入營運。

縣府表示，為減輕身心障礙者交通負擔，自今年一月一日起，花蓮縣開始實施復康巴士「免費搭乘」政策，希望不只接送服務，也送出對身心障礙及弱勢族群的關懷。

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