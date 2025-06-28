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    花蓮罷團今晚會師 名嘴明開講

    近八十歲的退休教師「葉霸」葉春蓮（右一）背後插著「同意罷免」旗幟，連續多日跟著罷團一起站街頭。（記者王錦義攝）

    近八十歲的退休教師「葉霸」葉春蓮（右一）背後插著「同意罷免」旗幟，連續多日跟著罷團一起站街頭。（記者王錦義攝）

    2025/06/28 05:30

    週末2活動 「裁傅自由」聯軍齊聚 王義川、陳柏惟、于北辰宣導挺罷免

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕距七月廿六日罷免投票倒數一個月，花蓮罷免傅崐萁民團今晚辦「裁傅自由」聯軍會師及市集，明天王義川、陳柏惟、于北辰也將在花蓮開講，但國民黨在花蓮也沒閒著，國民黨已在花蓮動員，七月一日將在花蓮、玉里動員舉辦大造勢。

    國民黨7/1花蓮市、玉里辦造勢

    國民黨花蓮議會黨團發言人吳建志表示，為了反對無理的大罷免，國民黨七月一日的造勢活動將「有神秘嘉賓」！最新民調顯示大罷免在花蓮「反對多於贊成」，這就表示花蓮人已看破民進黨手腳。

    面對民進黨本月廿一日起每週密集站街頭宣講、造勢，這週末還有罷團大會師、名嘴開講，國民黨花縣黨部除了上個月密集在花蓮各地掛大型反罷免看板，七月一日上午在花蓮市中正體育館、下午玉里藝文中心共舉辦兩場造勢，每場估至少一千人，玉里場還邀館長陳之漢、立委謝龍介等人參加，目前透過村里鄰長、消防婦宣宣導隊都在幫忙call人，據指出「傅可能擔心被錄音錄影，活動低調籌備」。

    藍控操作預算議題 綠籲藍檢討

    國民黨花蓮縣議會黨團包括議員吳建志、吳東昇、韓林梅、邱光明等，昨開記者會抨擊民進黨操弄「立院大刪預算，行政院各部會政策窒礙難行」議題，吳建志也要求民進黨花蓮縣黨部承認錯誤，應譴責行政院刪減花蓮一般性補助款「地方黨部要有骨氣」，更呼籲行政院公開預算實情。

    對此，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，傅崐萁在立法院惡刪總預算，甚至刪除數比預算數還多，甚至在國會殿堂大聲說出「順我者昌，逆我者亡」稱王，傅崐萁應該好好想想過去廿三年傅崐萁有沒有為花蓮人著想，無風不起浪，被罷免還怪民進黨操作議題，這次第二階段有三萬二七七七位花蓮公民勇敢站出來連署，希望花蓮能夠改變，呼籲國民黨花蓮縣黨公職回頭是岸，不要再當傅隨組織，認真思考花蓮的未來。

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