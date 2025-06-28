誤寄4年前罰單162張 警致歉撤單

2025/06/28 05:30

承辦人重複入案

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕有民眾在網路社群發文，指收到宜蘭縣警察局寄來的違規超速罰單，竟是二○二一年的違規紀錄，貼文一出釣出不少苦主。宜蘭警方昨致歉，承辦人不慎將移動式測速照相資料重複入案，才會導致受舉發人收到四年前罰單，已行文監理機關撤單，經查共一六二件，已製發書函通知無須繳納。

宜蘭警分局將究責

有民眾廿六日接到宜縣警局寄來的超速罰單，疑惑今年沒到宜蘭怎麼會有違規紀錄？仔細一看，車牌、車子都是他本人的，唯獨上面的騎士不是他而趕緊報案；後來發現違規日期是二○二一年，前車主也出面解釋，當時罰單確實已繳納。

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發函通知無須繳納

無獨有偶，又有民眾接續留言自己也是苦主，收到一模一樣的過往罰單，測速拍照地點均為宜蘭市一九一線八．一二公里北向車道，違規日期是二○二一年六月七日。宜蘭警方發現有誤之後，第一時間通知監理單位撤單，宜蘭監理站昨早也陸續致電受舉發人致歉，並表明已撤銷無須繳納。

監理站致電道歉

宜蘭警分局昨對外說明，經過調查是業務單位疏失，不慎將二○二一年移動式測速照相資料重複入案，六月廿四日將該批一六二件舉發單列印寄出，發現誤植後，立即主動行文相關監理機關撤單。

宜蘭警分局強調，已製發書函個別通知受舉發人無須繳納，並在此致上最深的歉意，將依規定追究承辦人員行政責任，並檢討製單、審核機制，避免類似情形再發生。

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