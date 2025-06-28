田尾廢花材做染料 學童創作吸睛

彰化縣田尾鄉仁豐國小學生利用廢棄的非洲菊當染料，在衣服、包包上進行彩繪創作。（記者陳冠備攝）

2025/06/28 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉是台灣的花卉重鎮，每天都有大量次級品鮮花被視為農業廢棄物，田尾休閒農業協會為此與仁豐國小攜手合作，透過天然染料萃取課程，將原本要丟棄的非洲菊變身為色彩繽紛的藝術材料，學生親手製作的上百件染色作品，昨日在校內舉辦成果展，展現農業再利用與創新學習的成果。

為響應永續農業與生活美學教育，田尾休閒農業協會利用廢棄的非洲菊製作染料，同時與仁豐國小進行產學合作，昨舉行「繁花似錦—非洲菊天然顏料萃取與農業廢棄物循環再利用成果展」記者會，現場展出學生的創作，令人驚豔。

請繼續往下閱讀...

指導老師陳昱希表示，這次合作對象以五年學生為主，他將報廢的非洲菊製成紅、橘、粉三種顏色染液，並摻入不同比例的阿拉伯膠、明礬、碳酸鈣粉等製作十多種染料，指導學生在紙張、手巾、襪子、抱枕、帽子及衣服等媒材，彩繪幾何線條、花卉等圖案。

田尾休閒農業協會表示，希望透過花卉廢棄物再利用，讓「從田園到教室」的教育實驗不只停留在理論，更能成為推廣生活美學與環保精神的示範案例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法