彰縣提升村里防救災 將發萬份工具包

彰化縣防災工具包除背包、雨鞋，還有緊急醫療用品。（記者劉曉欣攝）

2025/06/28 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府昨天宣布將發放一萬個防救災工具包，預計七月上旬發給全縣的村、里、鄰長，以及各地公所的民防團幹部。縣府表示，每個防救災工具包單價為一千五百元，總計花費一千五百萬元；縣議員則表示，有的村里鄰長年事已高，在救災現場須由其他人員出面協助，希望縣府增加發放量。

發給村里鄰長及民防團幹部

彰化縣配發的防災包內含有雙肩背包、雨衣、雨鞋、附頭燈安全帽、指揮棒、防護手套、手電筒、電子哨、警示帶、簡易急救醫藥包、收音機、急救毯及全民國防手冊等。民政處表示，因為總數有一萬份，將由各鄉鎮市公所協助發放給全縣的村、里、鄰長，還有民防團幹部，而人口數較多的鄉鎮市，則會撥出部分數量，直接送到社區分送，以減輕公所的行政負擔。

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民政處指出，每份防災包價格約為一千五百元，總計花費一千五百萬元，這是去年就編列採購預算，當時看到花蓮發生大地震，為了提升第一線協助救災的裝備，編列預算來採購防災包。其中以雙肩背包與雨鞋的單價較高，考量雨鞋在救災的實用性，挑選功能性較佳的款式納入。

每份1500元 內含雙肩背包、雨鞋等

彰化縣長王惠美表示，每當災害來臨時，村里鄰長與民防團都是基層第一線的守護者，在發放防災工具包之前，全縣已舉辦過兩場教育訓練，並在下半年加強廿六鄉鎮市的避難收容所防災演練，強化基層的防災應變能力。

彰化縣的全民國防應變手冊，網路點擊次數是全國第一名，以超過十一萬次遙遙領先其他縣市，不少村里鄰長與民防團幹部得知可以人手一個防災工具包，直呼以後颱風、地震，都只要一包上肩出門，真是太好了。

彰化縣防災包一上肩，就可以出門協助救災。（記者劉曉欣攝）

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