台鐵集集支線迎復駛 集集、水里站優化

2025/06/28 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線二○二一年因南投集集段邊坡崩坍，加上近年進行前瞻計畫隧道擴孔工程，以致支線水里、車埕、集集站陸續停駛，衝擊當地觀光，近期隨著集集站將在年底復駛，以及水里火車站整修，集集支線全線預計在明年暑假通車，日月潭風景區管理處除在集集站重建市集，水里的親水公園也將升級設施，車埕站更透過自行車道，營造鐵道、鐵馬「雙鐵」行，迎接通車後的觀光人潮。

明年暑假全線通車 車埕站營造雙鐵遊程

集集支線是南投觀光軸線重要引擎，四年前因集集段邊坡走山，之後往水里、車埕站皆停駛，加上去年五月起，前瞻計畫進行支線隧道擴孔工程，以致集集站也停駛，目前火車只能開到名間鄉濁水站，之後站點皆靠客運接駁。

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日管處指出，集集支線集集站預計今年底復駛，目前集集火車站的鐵皮攤販區正進行更新重建，將打造成半戶外的「山形市集」與多功能空間，預計明年底前完工。

停駛多年的水里、車埕站，距離明年暑假通車還有一年，正與水里鄉公所籌劃水里親水公園設施升級工程，明年就會開工，盼讓玩水節更具競爭力。

另外，水里水岸自行車道已能從親水公園串聯至車埕站，近期也與車埕觀光業者合推鐵馬走讀行程，未來集集支線全線通車，水里火車站就能透過鐵道、鐵馬「雙鐵」串聯，打造鐵道騎行遊程。

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