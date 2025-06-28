澎湖小管產量銳減8成 價格上揚

澎湖小管今年產量銳減，導致價格水漲船高。（記者劉禹慶攝）

2025/06/28 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖先前傳出牡蠣空殼率高，現又傳出小管產量銳減，不僅夜釣小管船敗興而歸，價格也水漲船高，針對小管產量銳減八成，懷疑是「閏六月」、海水溫高及中國海警船越過海峽中線執法等有關，有待進一步調查。

根據統計，去年一到六月份澎湖小管產量加總為一二七．五一公噸，但今年至今累積僅四公噸多，產量急速下降，外界質疑與去年大進滿八八號越界，遭中國海警船扣留，導致「寒蟬效應」，澎湖漁民不敢前往海峽中線以西捕撈有關，澎湖縣政府已發函，請海巡署加強澎湖海域護漁行動，保護漁民作業，但中國方面也傳出小管減產。

請繼續往下閱讀...

除了政治因素，部分學者認為與今年「閏六月」有關，小管盛產期可能延後一個月，也有說法是氣溫過高，必須等到今年首度侵台颱風過境，攪動海底氣流及降溫後，才會出現小管潮，覓食小管的鯨鯊、水母大軍至今都未出現。

受到今年澎湖小管減產，價格也水漲船高，根據澎湖縣政府農漁局統計，小隻小管的及中卷，今年一公斤約四百至五百元，往年量多時的價格約二八○至三百元；大隻的小管（砲管）今年一公斤約七百至八百元，往年量多時的價格約六百元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法