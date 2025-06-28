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    首頁　>　生活

    300餘輛電動公車檢測 全數合格

    2025/06/28 05:30

    〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕北部縣市的電動公車曾發生火警，高雄市立即針對全市三百餘輛電動公車「專案檢修」，尤其是電池與充電系統，日前全部完成檢測，全數合格且運作正常。

    電動型車輛的電池熱失控及充電不當，常是電池引發火燒車的主因之一，北部縣市公車發生火燒車意外，高雄公車因陸續汰換電動公車，電動公車的安全，引起民眾關注；四家客運業者主動展開自主性總體檢，完成全數車輛的電池模組、線路系統與充電裝置安全檢查。

    高雄市區客運聯合管理委員會表示，高雄市推動電動公車已有多年經驗，從採購、營運到維保皆有完整機制，此次專案檢修經詳細檢測，所有電動公車均符合安全標準。

    高雄客運、港都客運、漢程客運及南臺灣客運重申，除全面落實定期檢修制度，也持續與消防單位合作舉行消防演練，針對車輛火災、泡水、電系異常等狀況模擬應變。

    此外，鳳捷路至捷西路是銜接鳳山及大寮區的要道，串聯鳳屏一路（台一線）、鳳林公路（台廿線）、中正路（高六十三）、萬丹路（高六十八），鄰近第八十一期市地重劃區、輔英科大，市府投入三千萬元全線約二．三公里的路面刨鋪改善，目前已完工。

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