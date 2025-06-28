上千頃農地列禁航區 無人機無法噴藥

2025/06/28 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍反潛航空指揮部近日以演訓為名，將高雄旗山、美濃、內門、杉林地區上千公頃農地劃為無人機禁飛空域，面臨突如其來的「空域禁飛危機」，導致原本合法進行農業噴灑作業的無人機業者全面停工，農民怒批軍方空域政策「罔顧民生、毫無預警」。

旗山、美濃、內門、杉林區農友跳腳

高雄市無人機機師職業工會理事長羅睿豪指出，此次禁飛區擴大係由國防部主導，透過高市府與屏東縣府於六月廿日發布公告，將旗山、美濃、內門、杉林區整體納入「軍事演訓空域」紅區，並於廿六日正式執行。公告內容指出「因軍事演練需要，限制無人機飛行作業」，但卻未清楚交代劃設依據及時程，也沒有跟地方農會或農民團體事先溝通。

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由於六到七月正值香蕉、毛豆、番茄、玉米等作物種植，旗山地區則有木瓜、芒果，而美濃則以秈米、蘿蔔、油菜花等作物，美濃又是水蓮主要產地，產量約佔全台八成以上，在高雄主要作物的關鍵病蟲害防治期，無人機作業一旦停擺，蟲害將快速擴散，「這不是單一事件，是整個產業鏈的斷裂」。

立委將召開協調會釐清責任歸屬

羅睿豪不滿認為，軍方的空域劃設，權力擴張可以如此無限上綱嗎？此次劃設範圍遠超過軍事營區本體，甚至涵蓋大面積民間農地，使得當地眾多仰賴無人機進行病蟲害防治的農民措手不及。多位農業植保業者直言，幾乎所有預定的飛行作業均被迫取消，造成噴藥延誤、作物損害、產量受損，損失難以估計，農業生產不順時，都可以取得補助，如此因為政府軍方的獨斷決策作為，造成連施作都無法進行時，是否也要給予賠償補救。

海軍截至昨日晚間仍無具體回應，只表示尚在調查，暫無法回應此事。但立委邱議瑩指出，本案事涉民生與國防之平衡，政府部門卻未事先與地方農民溝通協調，令人遺憾；她已與地方農民聯繫確認現況，並將儘速召開協調會，釐清責任歸屬，兼顧國防安全與農民權益。

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