裝設防水閘門 中央補助一半經費

去年高雄受颱風接連侵襲，申請防水閘門補助案件暴增8倍。（資料照，記者陳文嬋攝）

2025/06/28 05:30

由統籌分配稅款支應 嘉惠去年受颱風影響的民眾

〔記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕去年高雄受到凱米、山陀兒颱風接連侵襲，市區多處淹水，防水閘門補助申請更暴增八倍達四三五九件，行政院已責成內政部將補助裝設經費五十％，由中央特別統籌分配稅款支應。

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累計申請量達四三五九件

高市水利局提供防水閘門補助，最高可申請九．四萬元，統計前年受理五四三件，但去年颱風接連來襲，累計申請量暴增至四三五九件，總金額超過三．三億元；由於市府預算僅編一百萬元，一千萬元預備金也用罄，水利局則提報墊付案，並向中央爭取經費。

民進黨籍立委李昆澤指出，去年凱米、山陀兒颱風接連侵襲，當時他與市長陳其邁向行政院長卓榮泰請求支持，盼補助市民裝設防水閘門，非常感謝卓院長的支持，行政院已正式函文內政部，明確表示將協助去年受颱風影響的民眾裝設防水閘門，由中央特別統籌分配稅款補助五十％的費用，降低民眾與市府負擔。

去年卓榮泰曾到寶業里滯洪池、前鎮國小、典寶溪等地視察，並針對急迫性、系統性問題給予高雄防洪治水協助，中央總計補助約四十六．四億，推動包括區域排水改善廿七．九億、雨水下水道系統功能提升四．七億、水利設施災後復建工程十三．八億，提升高雄的防洪能力。

七月起調高弱勢長輩住屋修繕補助

此外，房屋修繕費用年年調漲，高市社會局昨天宣布，老人住屋修繕補助自七月一日起調高補助上限為十萬元，減輕弱勢長輩經濟負擔。

社會局表示，近年來長輩申請住屋修繕項以屋頂漏水、牆壁及地面整修、排水及浴室設備等最常見，由於漏水處理較麻煩，費用通常也比較高，原本低收入戶補助上限為五萬元，已經爭取經費調高補助上限。

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