台南安定宣導防災 泡麵、餅乾枕頭吸睛

安定區公所設計枕頭防災宣導品，加深民眾的印象。（記者劉婉君攝）

2025/06/28 05:30

〔記者劉婉君／安定報導〕改編火柴盒、泡麵及餅乾等包裝圖案，安定區公所設計別具巧思的枕頭防災宣導品，配合防災存糧與住宅火災警報器等主題，引發民眾共鳴，背面還仿照食品成份標示，列出各項防災應備項目，透過「置入性行銷」，加深民眾印象。

背面列出各項防災應備項目

為了加強民眾的防災意識，安定公所走入鄰里及幼兒園宣導正確的防災觀念，但傳統宣導方式透過看板或布條，難以吸引的民眾注意力，公所承辦人員王辰宇將民眾熟悉的泡麵、餅乾等包裝，設計成枕頭套，搭配防災標語及相關注意事項，成為人氣宣導品。

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王辰宇說，枕頭宣導品的靈感，來自就讀幼兒園的兒子從學校帶回家清洗的防災頭套，地震發生時，枕頭可以隨手拿來保護頭部，而背後詳列防災存糧需要準備的物品，包括二至五天的水與食物、照明用具、小型急救箱及個人用品等，還有QR Code可以掃描連結至公所官網的防災儲糧宣導單，條碼則是公所的電話。

王辰宇表示，以前宣導時，常常被民眾拒絕，現在有了枕頭宣導品的助陣，常有民眾主動上前詢問，效果相當不錯。

安定區長李燿州表示，枕頭宣導品限量七百個，日前到區內三所幼兒園宣導時，小朋友反應熱烈，後續將配合下鄉防災宣導，贈送給民眾。

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