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    永康新總圖人權歷史特展 不義遺址走讀加碼

    聲音漫遊節目其中一條路線，帶民眾實際走入淺山地區。 （文化局提供）

    聲音漫遊節目其中一條路線，帶民眾實際走入淺山地區。 （文化局提供）

    2025/06/28 05:30

    〔記者劉婉君／永康報導〕「台南人權月」在市立圖書館永康新總館舉辦特展，帶領民眾透過閱讀、聆聽、互動等方式，認識與台南有關的人權歷史，展期進入最後倒數。而將在明天登場的不義遺址新營圓環故事走讀，反應熱烈，預計八月加碼一場。

    人權月4大展區 展至7月3日

    台南人權月特展在永康新總圖三樓及六樓規劃四大展區，展至七月三日。校園區打造教室場景，每個座位上擺放一本寫著校名的書，從小學到大學，介紹曾經發生在台南校園中的政治事件；遺書區展出七位台南出身的政治犯在軍法處所寫的遺書；聲音區可透過耳機，聽到六位風格各異的創作者，以白色恐怖時期及台南白恐案件為靈感的創作；溪北主題區則營造出市場的場景，呈現溪北十七區的政治案件故事、受難者逃亡路線。

    引導民眾實際走入事件場所

    系列活動也搭配走讀，引導民眾實際走入事件相關的場所。其中有三條聲音漫遊路線，分別走訪前身為台南警察署的台南市美術館一館；出身大內的政治犯李媽兜，當年活動及逃亡的淺山地區；以及台南鹽分地帶。目前僅鹽分地帶路線因大雨延至七月五日舉行，尚餘三個名額。但民眾仍可透過策展團隊開發的三個聲音漫遊節目，在九月二日以前至「Chito趣淘」APP下載，再自行前往現場聆聽並實際踏訪。

    另外，廿九日上午還有不義遺址新營圓環的走讀，該處為新營區的交通要道，也是一九四七年政治犯黃媽典遭處決的地方。因報名熱烈，文化局決定八月十日加碼一場，希望讓更多民眾了解台南這片土地上的故事。

    教室場景的展區，展出台南十五所學校的政治事件故事。 （記者劉婉君攝）

    教室場景的展區，展出台南十五所學校的政治事件故事。 （記者劉婉君攝）

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