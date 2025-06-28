為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    赤崁樓修復 融合科技打造戶外藝廊

    民眾可透過手機掃描QR碼聽取語音導覽。（南市文化局提供）

    民眾可透過手機掃描QR碼聽取語音導覽。（南市文化局提供）

    2025/06/28 05:30

    導入「藝術策展」概念 數位導覽結合工地美化

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟赤崁樓的「海神廟」修復工程正分期分區進行中，文化局為翻轉傳統工地形象，導入「藝術策展」概念，再將園區內紀念品部外牆化身為融合科技與創意的「戶外藝廊」，以藝術與數位導覽技術結合工地美化，不僅優化視覺空間，更為修復期間的古蹟場域注入全新文化風貌。

    新銳藝術家蔡濰任參與策展

    這次邀請擅長描繪民俗風情的新銳藝術家蔡濰任參與策展，以藝術妝點施工現場，讓修復中的赤崁樓依舊可「看見歷史、聽見故事」。蔡濰任表示，設計靈感取自赤崁樓的建築語彙與海神廟意象，外牆融入波浪線條設計，象徵海洋意象與歷史流動。

    蔡濰任創作兩幅新作，分別為《台南尚水—夕陽》與《台南尚水—燈火》，《夕陽》即描繪赤崁樓在夕陽餘暉中的壯闊風景，與安平對望的歷史水文情境；《燈火》則取材自台南早期的「井亭夜市」，重現昔日水上市街的熱鬧風華與庶民生活的溫度。

    文化局︰AR科技 提供全新觀展體驗

    文化局局長黃雅玲表示，赤崁樓是南市指標古蹟景點，為延續「讓文化不中斷」的精神，藉由外牆立面更新，融入藝術展陳與AR（擴增實境）互動科技，提供民眾全新的觀展體驗。

    蔡濰任為海神廟工程導入藝術美化，之前曾在海神廟立面（面民族路），以台南台江內海的古地圖轉化為《鯤戲子圖》，另在工程側邊圍籬上，以台南作家許丙丁《小封神》為藍本，重新詮釋神仙之鬥故事，呈現本土文化魅力。

    這次手繪作品不僅為修復工地注入藝術與文化生命力，更讓古蹟不再只是靜態展示，而是成為與當代人對話的文化風景。

    手機掃描QR碼 可聽取語音導覽

    文化局同步導入五G雲端導覽技術，民眾可透過手機掃描QR碼，即可聽取語音導覽、觀看畫作背後的故事與創作理念，並透過螢幕欣賞赤崁樓隨光影變幻的風貌，感受穿梭古今的文化魅力。

    赤崁樓「海神廟」修復工程正進行中，園區內紀念品部外牆化身為「戶外藝廊」。（南市文化局提供）

    赤崁樓「海神廟」修復工程正進行中，園區內紀念品部外牆化身為「戶外藝廊」。（南市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播