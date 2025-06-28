赤崁樓修復 融合科技打造戶外藝廊

民眾可透過手機掃描QR碼聽取語音導覽。（南市文化局提供）

2025/06/28 05:30

導入「藝術策展」概念 數位導覽結合工地美化

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟赤崁樓的「海神廟」修復工程正分期分區進行中，文化局為翻轉傳統工地形象，導入「藝術策展」概念，再將園區內紀念品部外牆化身為融合科技與創意的「戶外藝廊」，以藝術與數位導覽技術結合工地美化，不僅優化視覺空間，更為修復期間的古蹟場域注入全新文化風貌。

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新銳藝術家蔡濰任參與策展

這次邀請擅長描繪民俗風情的新銳藝術家蔡濰任參與策展，以藝術妝點施工現場，讓修復中的赤崁樓依舊可「看見歷史、聽見故事」。蔡濰任表示，設計靈感取自赤崁樓的建築語彙與海神廟意象，外牆融入波浪線條設計，象徵海洋意象與歷史流動。

蔡濰任創作兩幅新作，分別為《台南尚水—夕陽》與《台南尚水—燈火》，《夕陽》即描繪赤崁樓在夕陽餘暉中的壯闊風景，與安平對望的歷史水文情境；《燈火》則取材自台南早期的「井亭夜市」，重現昔日水上市街的熱鬧風華與庶民生活的溫度。

文化局︰AR科技 提供全新觀展體驗

文化局局長黃雅玲表示，赤崁樓是南市指標古蹟景點，為延續「讓文化不中斷」的精神，藉由外牆立面更新，融入藝術展陳與AR（擴增實境）互動科技，提供民眾全新的觀展體驗。

蔡濰任為海神廟工程導入藝術美化，之前曾在海神廟立面（面民族路），以台南台江內海的古地圖轉化為《鯤戲子圖》，另在工程側邊圍籬上，以台南作家許丙丁《小封神》為藍本，重新詮釋神仙之鬥故事，呈現本土文化魅力。

這次手繪作品不僅為修復工地注入藝術與文化生命力，更讓古蹟不再只是靜態展示，而是成為與當代人對話的文化風景。

手機掃描QR碼 可聽取語音導覽

文化局同步導入五G雲端導覽技術，民眾可透過手機掃描QR碼，即可聽取語音導覽、觀看畫作背後的故事與創作理念，並透過螢幕欣賞赤崁樓隨光影變幻的風貌，感受穿梭古今的文化魅力。

赤崁樓「海神廟」修復工程正進行中，園區內紀念品部外牆化身為「戶外藝廊」。（南市文化局提供）

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