新埔民生站地下道工程滲水 新北捷運局：無下陷疑慮

2025/06/28 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環狀線新埔民生站前方的地下道工程，昨天中午起開始大量滲水，消防局、捷運局等單位進駐搶救，而且原本位於民生路三段單號側的開挖處，坑洞不斷擴大，議員山田摩衣、周勝考都接獲民眾陳情，要求施工的捷運工程局搶救避免造成地層下陷。捷運局表示，已先將開挖土方回填，並補灌混凝土，並無地層下陷疑慮，現場持續監測中。

山田摩衣昨天中午趕到現場勘查，她指出，捷運局已進行緊急搶救中，沒有人員受傷受困，但附近民宅店家都很擔心安全，她現場發現騎樓地板有疑似已經下陷，店家說早上門還能關，現在門已經關不起來，她要求市府應向店家說明現場地質狀況，並積極搶險避免影響建築物。

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周勝考也表示，新埔民生站地下道工程發生滲水並導致地層下陷情形，造成居民不安與關切，他要求捷運局調查事發原因並迅速進行應變處置，防止災情擴大。他指出，該施工區域車流複雜，人行穿越馬路形同冒險，已有多起交通事故發生，如今工期延宕，對於沿線行車空間造成瓶頸，也導致人行通行不便與店家營運困擾，居民都期待能早日完工。

捷運局表示，昨天上午十一點西側深度開挖時出現漏水，捷運局啟動緊急應變措施，先將開挖土方回填，並補灌混凝土，並無地層下陷疑慮。

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