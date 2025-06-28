滿足通勤、觀光 新北增13處YouBike站

2025/06/28 05:30

昨日三芝等5站啟用 7/1將再添8站 全市租賃站達1456處

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市YouBike使用率高，每日平均有十一萬次租借，交通局簡任技正吳政諺表示，昨日及七月一日分別在新店、烏來、三芝、石門、萬里、中和、土城、新莊、板橋、淡水及汐止等十一區再增加十三站；昨日啟用的站點包括三芝區三生步道站、石門區風箏公園停車場站等五處，使民眾觀光更方便。包括七月一日即將啟用的站點，新北共有一四五六處YouBike租賃站。

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烏來、溪州部落站 具原住民特色

吳政諺表示，昨日啟用站點為三芝區三生步道站、石門風箏公園停車場站、萬里翡翠灣停車場站、烏來區烏來公車總站、新店區溪州原住民族生活文化園區站；其中烏來與溪州部落站具有原住民文化特色，且溪洲園區賣店餐廳提供特色餐飲服務、手作商品販售與藝文展演空間，民眾可騎乘YouBike來體驗。

捷運站、社會住宅、產業園區周邊也有通勤需求，吳政諺指出，七月一日起將啟用中和區安邦段青年社會住宅站、汐止區湖光市民活動中心站、中和區大勇立人街口站、光寶科技中和數位大樓站、土城區學府中正路口站、新莊區民安西路八十八巷口站、板橋區中山路二段四四三巷口站、淡水區大庄福德宮站。

輔大捷運站機車停車場 提供2百格

此外，為方便轉乘捷運，交通局停利用新莊區捷運輔大站三號出口旁空地，闢建公有的「輔大捷運站機車停車場」，將於七月一日起啟用，可提供二百個機車停車位，臨停每次收費廿元，設有智慧化停車管理設備，包含遠端監視設備、車牌辨識系統、多元繳費系統、悠遊卡感應設備等電子支付設備；月票登記及抽籤作業辦法預計七月在交通局官網公告。

台灣好行多條路線 刷電子票證半價

交通局運輸管理科長林詩欽說，為旅遊設計的公車「台灣好行」現正推出一般電子票證享全票半價的優惠，新北市台灣好行路線有七一六「皇冠北海岸線」、七九五「木柵平溪線」、八五六「黃金福隆線」、九六五「九份金瓜石線」，全票半價優惠實施到八月卅一日。

配合捷運環狀線南環段工程施工，自七月一日起，七九五「木柵平溪線」發車站位將從木柵站遷移到象頭埔站，民眾可利用大台北公車動態資訊查詢，或洽台北客運木柵站諮詢。

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